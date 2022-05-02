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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EEC 530 plakalı otomobil, Karamürsel Mahallesi İznik istikametine seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Yangın dolayısıyla yol bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.???????

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel, Otomobil, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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