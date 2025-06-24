Kocaeli'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. İtfaiyecilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Çenedağ Mahallesi Engin Sokak'ta dün, seyir halindeki, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BAS 835 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada araç alev alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.