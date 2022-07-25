KOCAELİ'DE SERVİSÇİLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE 'P' PLAKA EYLEMİ

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ihtiyaç fazlası şehir içi otobüslerinin trafikten çekilerek, araç sahiplerine 500 adet 'P' plaka verilmesine servis işletmecileri tepki gösterdi. Belediye önünde gerginlik yaşanırken, polis biber gazıyla müdahale etti. 'P' plaka verilmesinin kendilerini zarara uğratacağını söyleyen servisçiler, belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından dağıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç fazlası şehir içi otobüslerin trafikten çekilerek, araç sahiplerine servis araçları için verilen 'P' plaka verilmesi kararına Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ve üyeler tepki gösterdi. 'Usulsüz plakaya hayır? dövizleri taşıyan servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü binası önünden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü. Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına girmek isteyen üyeler ve polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ve bir grup temsilci belediyeye alınarak görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Temsilcilerle toplantı yaptık. Şikayetlerinizi bana ilettiler. Bir komisyon kurma kararı aldık. Alınan kararların hepsine imzayı hep beraber atalım, dedik. Başkanımız uzlaşmacı bir şekilde yapılmasını söyledi. Bundan sonra odanın onayı ve imzasıyla yolumuza devam edeceğiz.? dedi.

Şenol İkizek ise Görüşmelerimiz devam edecek. Bizim bilgimiz olmadan bir şey yapılmayacak. Şu an itibarıyla dağılacağız ve görüşmelerimiz belediye ile devam edecek diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından belediye binasın önünde toplanan servisçiler dağıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel