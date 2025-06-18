Kocaeli'de Servis Şoförü Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförünün silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin bir sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin A. maktulün oğlu Alperen Sınıksaran ile taraf avukatları katıldı.

Katılan Sınıksaran, şikayetçi olduğu sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, geçmiş savunmalarını tekrar ederek, tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Tanık G.T, maktulün çalıştığı firmada baş şoförlük yaptığını, olaydan yaklaşık 6-7 ay önce tanımadığı numaradan arayan bir kişinin, "Yılmaz'ı işten çıkarın onu vurduracağım." dediğini öne sürerek, "Onu birkaç kötü davranışla suçladı. Sonrasında ben de maktul Yılmaz'ı çağırdım, olayı anlatıp 'Biriyle husumetin mi var?' dedim. 'Yok.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 9 Şubat 2024'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan servis şoförü Yılmaz Sınıksaran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Şahin A. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şahin A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.