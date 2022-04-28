Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Gaziler Mahallesi 1726 Sokak'ta R.T. yönetimindeki 41 P 2705 plakalı servis minibüsü ile A.K. idaresindeki 41 ACL 369 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü özel hastaneye kaldırdı.

Sürücü A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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