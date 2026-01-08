Haberler

SERVİS MİNİBÜSÜ, SAC YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI: 7 YARALI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de gerçekleşen trafik kazasında, servis minibüsü bir kamyona çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1) SERVİS MİNİBÜSÜ, SAC YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI: 7 YARALI

KOCAELİ'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda servis minibüsünün, sac yüklü kamyona çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gebze ilçesi TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden A.C. idaresindeki demir sac yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın