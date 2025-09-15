Haberler

Kocaeli'de Servis Minibüsü Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Ş.Y. idaresindeki 41 P 4938 plakalı servis minibüsü, A.B. yönetimindeki 41 BAT 433 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada minibüsün sürücüsü Ş.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
