Kocaeli'de servis aracı işletmecileri eylem yaptı

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyesi bir grup, temmuz ayı meclis toplantısında ihtiyaç fazlası 500 özel halk otobüsünün trafikten çekilerek bunların yerine P plaka verilmesine ilişkin karara tepki göstererek Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Ellerindeki döviz ve pankartlarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yürüyerek Başkan Tahir Büyükakın'la görüşmek isteyen grubun eylemi, belediyenin ana giriş kapısı önünde güvenlik önlemi alan polis ekiplerince önlendi. Bu sırada küçük çaplı arbede yaşandı.

Kapıya gelen Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Sadık Uysal, Oda Başkanı Şenol İkizek'in başkanlık ettiği heyeti Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'yla görüştürdü.

Gündoğdu'nun makamında yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından taraflar basın açıklaması yaptı.

"Servis esnafımızı asla üzmek istemeyiz"

Genel Sekreter Gündoğdu, servis esnafının son alınan meclis kararına itirazının söz konusu olduğunu belirterek, gerekli notları aldıklarını, bununla ilgili derslerini çalışacaklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte oda yönetimiyle çok sık bir araya geleceklerini dile getiren Gündoğdu, "Temsilcilerden oluşan bir komisyonla bu çalışmayı yürüteceğiz. O komisyona da bizzat ben başkanlık edeceğim." dedi.

Gündoğdu, servisçilerin birçok sıkıntılarını öğrenmiş olduklarını belirterek, "Bunların çözümü için de yardımcı olacağız. İnşallah uzlaşmacı bir süreçte yolumuza devam edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak servis esnafımızı asla üzmek istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bütün taraflarla bir araya geleceklerini ve kim neyi gündeme getirirse hepsinin ayrıntılı olarak tartışılacağını anlatan Gündoğdu, oradaki kararlara göre sürecin devam edeceğini bildirdi.

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek de görüşmenin olumlu geçtiğini, ilerleyen süreçte esnafın faydasına kararların alınacağını ve bunları duyuracaklarını ifade etti.

Açıklama sonrası dışarıda bekleyen servis işletmecilerinin yanına giden Gündoğdu ve İkizek, görüşmenin sonucunu duyurdu. Eylemciler, daha sonra sessizce dağıldı.