Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okutuldu. Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okutuldu. Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen programa, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehitlik ziyaretinin ardından mevlit programı için Fevziye Camisi'ne geçti. Şehitler ve merhum gaziler için okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi. AA / Şahin Oktay - Güncel Demokrasi Kocaeli Güncel Haberler

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