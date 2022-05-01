Sebze ve meyve atıkları çöpe gitmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulan Kompost Üretim Tesisinde sebze ve meyve ile bitki atıklarından gübre üretimi yapılarak, hem çevreye hem ekonomiye katkıda bulunuluyor.

Körfez Belediyesince Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 dönüm alana kurulu tesiste, pazarlardan toplanan sebze ve meyve atıkları ile kuruyan dal ve bitkiler gübreye dönüştürülüyor.

Yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen tesiste yıllık 480 ton atıktan üretilen gübre sayesinde 1 milyon lira tasarruf sağlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sürdürülebilir hayat kalitesinin her geçen gün azaldığını söyledi.

Bu anlamda çevreye karşı çok daha dikkatli ve hassas olunması gerektiğine işaret eden Söğüt, gelecek nesillere karşı böyle bir sorumluluğun bulunduğunu kaydetti.

Söğüt, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevreye zararlı olan her şeyi, yerinde ve kaynağında ayrıştırarak, geri dönüşümle doğaya tekrar kazandırmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, mobil atık getirme merkezleri sayesinde atık cam, pil ve kağıtların geri dönüşümünü sağladıklarını, bitkisel yağların toplamasıyla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kompost gübre çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Söğüt, "İşin başlangıç noktası, Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın bu çalışmayı başlatmış olması. Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun, özellikle bu konuyla ilgili bir hassasiyetleri var. Onların talimatları doğrultusunda çalışmaya başladık ve 3 yılda her geçen gün önemli mesafeler katettik. Şu an kompost gübre çalışması anlamında öncü belediyeyiz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Pazarlardan aylık ortalama 20 ton atık toplanıyor.

Söğüt, 10 dönüm alana kurulu tesis ile park ve bahçelerde kullanılan gübreyi kendilerinin ürettiğini belirtti.

Evdeki atıkların gelişi güzel doğaya bırakılmasının çevreye zarar verdiğine dikkati çeken Söğüt, bu kapsamda vatandaşların talebi üzerine evsel atıkları belediye ekiplerinin topladığını kaydetti.

Söğüt, sıfır atık konusunda duyarlı olan vatandaşlara, 1 litre atık yağ karşılığında 15 kilogramlık kompost gübre verdiklerini aktararak, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını, çevre ve doğanın öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda çalışmalarını daha da genişleteceklerini kaydetti.

Kompost gübre çalışmasını 3 yıldır önemli bir boyuta getirdiklerini dile getiren Söğüt, "Tesisin aylık üretimi, toplanan atık miktarına göre değişiyor. Pazarlardan aylık ortalama 20 ton atık, bunun yanı sıra dal gibi atıklardan da 20 ton toplanıyor." dedi.

"İlave yatırımlarla gübre üretimi 2 katına çıkarılacak"

Söğüt, ilçede aylık ortalama 40 ton kompost gübre elde ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yıllık 480 tona ulaşmış oluyoruz. İlave yatırımlarla bunu 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da toplamda 1000 ton kadar kompost gübre olur. Şimdi burada kendi ihtiyaçlarımızın giderilmesi anlamında bunları kullanıyoruz. Bu tam gübre anlamına gelmiyor. Özellikle toprağın zenginleştirilmesi anlamına geliyor. Toprağı zenginleştirdiğiniz zaman bitkiyi, fosforu, azotu daha kullanılabilir hale getirmiş oluyorsunuz. Bu da bizim için yeterli hale geliyor."

Bu yapılmadığı takdirde dışarıdan torf toprak satın almalarının gerektiğini belirten Söğüt, "Hem torfa ücret ödememiş oluyoruz hem de geri dönüşümle topraktan aldığımızı tekrar toprağa kazandırıyoruz. Bu geri dönüşüm faaliyetleri, tüm kurumlarla yapılmazsa inanın çölleşmeye doğru gideriz, gezegenimizi inanılmaz tahrip ederiz ve yaşanılmaz hale getiririz. İşin tasarruf tarafı da var ama asıl önemli olan kısmı bu tarafı. Bu anlamda çevreci bir projeye imza atmış olmak bizi memnun ediyor." diye konuştu.