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Kocaeli'de Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'de telefonda kendisini savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 200 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin F.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de telefonda kendisini savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 200 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin F.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Dolandırıcılık Güvenlik İstanbul kocaeli 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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