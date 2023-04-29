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Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde M.K. (17) idaresindeki 16 ZB 138 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile araçtaki O.K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Yeşilyurt Başiskele Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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