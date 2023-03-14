Kocaeli'de şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şarampole devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.
Sedat Ö. idaresindeki 41 ACB 593 plakalı Kandıra Belediyesine ait çöp kamyonu, Bağırganlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Sedat Ö. ile işçiler Ertunç T. ve Zafer Ü. Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çöp kamyonu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: AA / Güncel