Kocaeli'de Sapanca Gölü kıyısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Sapanca Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Uzuntarla Mahallesi'nde Sapanca Gölü kıyısındaki sazlıklarda, henüz bilinmeyen nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü.

Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı.