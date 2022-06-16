Şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şantiyeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 4 Haziran'da ilçedeki TCDD'ye ait şantiyeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / İbrahim Aktaş - Güncel