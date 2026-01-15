Haberler

Kocaeli'de silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 18 gözaltı

Kocaeli'de polis, sanal medyada silahlı ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan 18 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KOCAELİ'de polis ekipleri, sanal medyada silahlı ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan ve suç ile suç örgütlerini övücü nitelikte içerikler paylaştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 92 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
