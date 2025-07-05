Kocaeli'de Sahte Uygulama ile 1.6 Milyon TL Dolandıran 32 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de Sahte Uygulama ile 1.6 Milyon TL Dolandıran 32 Kişi Yakalandı
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Kocaeli merkezli 20 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte kripto yatırım uygulaması ile dolandırıcılık yapan 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırdığı toplam para miktarı 1 milyon 659 bin 46 TL olarak belirlendi.

KOCAELİ merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte uygulama üzerinde dolandırdıkları vatandaşlardan 1 milyon 659 bin 46 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 32 kişi yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin sahte uygulama ile yükleme yapmalarını istedikleri kişileri 1 milyon 659 bin 46 TL'yi dolandırdığı ve bu parayı da kripto hesaplara aktardıklarını belirledi.

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan armalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 3'ü savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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