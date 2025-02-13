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Kocaeli'de Sahte Polis Dolandırıcıları Tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Geçmişte 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasının alındığı ihbarı üzerine yapılan operasyonla yakalandılar.

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarının alındığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen M.A.U. ve K.A.Y'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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