Kocaeli'de sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde sahte para bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 345 adet 50 liralık sahte banknot ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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