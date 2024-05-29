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Kocaeli'de Sahte İlan Vererek Dolandırıcılık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'de e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkeziyle aldatıcı görüşmeler yaparak kaparo ve nakliye bedeli gibi ücretleri tahsil ettikleri belirlendi. Polis, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirdi.

Kocaeli'de, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek satış gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek satış gerçekleştirip, kurulan çağrı merkeziyle güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak kaparo ve nakliye bedeli gibi ücret tahsil ettiği belirlendi.

Belirtilen yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon lira para giriş çıkışı olduğunu tespit eden polis, H.U. ve C.A'yı gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 60 fişek ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Gebze ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarına götürülen şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şüphelilerden H.U'nun 41, C.A'nın ise 6 ayrı dosyada nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Dolandırıcılık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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