Kocaeli'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Kocaeli'de sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama yapan ekipler, bidon ve şişelerde toplam 26 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.