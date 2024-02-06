Kocaeli'de Sahte Dekontla Dolandırıcılık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de sahte dekont göndererek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 90 bin lira değerinde ürün alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. G.G, E.C. ve S.K. isimli şüpheliler, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte dekont gönderme suretiyle vatandaşlardan 90 bin lira değerinde ürün alarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda G.G, E.C. ve S.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.