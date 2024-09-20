Kocaeli'de Sahte Altın Satarak Dolandırıcılık Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satılmasına dair çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.