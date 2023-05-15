Kocaeli'de sahillerde görev yapacak cankurtaranlar eğitiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz sezonunda 13 bölgedeki sahil ve plajlarda görev yapacak cankurtaran adaylarına eğitim veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz sezonunda 13 bölgedeki sahil ve plajlarda görev yapacak cankurtaran adaylarına eğitim veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) yaz sezonu için hazırlıklara başladı.

Başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede görev yapacak cankurtaranlar zorlu eğitimden geçiyor. Cankurtaran olabilecek kişilerde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) standartları aranıyor.

Havuzda haftada 2 gün yapılan eğitimlere, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 182 kişi katılıyor.

Uzman personel gözetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikler uygulamalı öğretiliyor.

Havuz eğitimlerinin ardından TSSF sınavına girecek adaylardan başarı gösterenler, gümüş bröve alarak "Cankurtaran Belgesi"ne sahip olacak.