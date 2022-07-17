Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi - Haberler

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Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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