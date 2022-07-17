Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel Devlet Hastanesi Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.