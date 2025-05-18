Kocaeli'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Etkili Oldu

Kocaeli'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Etkili Oldu
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Kocaeli'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Etkili Oldu
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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Hava sıcaklığı 17 dereceyken, Derince'nin yüksek kesimlerinde yağışın şiddeti arttı ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de rüzgar ve sağanak etkili olurken, şehrin üstünü kısa süreli kara bulutlar kapladı.

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Kocaeli'de, rüzgarla birlikte etkili olan sağanak yağış, Derince ilçesinin yüksek kesimlerinde zaman zaman şiddetini artırdı. Yaklaşık yarım saat süren yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Özellikle İzmit'in üzerinde etkili olan kara bulutlar, kenti kısa süreliğine karanlığa bürüdü.

Ayrıca, Derince'nin bazı noktalarında yollar suyla kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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