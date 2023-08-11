Kocaeli'de Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı.

KOCAELİ'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, D-100 kara yolunda ulaşım yavaşladı.

Kentte etkili olan sağanak, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ulaşımda yavaşlamalar oldu. Karayolları ve belediye ekipleri olabilecek olumsuzluğa karşı hazırda beklerken yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. (DHA)