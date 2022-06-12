Kocaeli'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor - Haberler

Kocaeli'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor Kocaeli'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de beklenen sağanak etkisini sürdürdü. Kocaeli'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de beklenen sağanak etkisini sürdürdü. Kocaeli'de Cuma akşamı başlayan yağışlar, haftasonu boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yarından itibaren havanın tekrar güneşli olması bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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