Kocaeli'de sağanak etkili oldu... Caddeler sular altında kaldı
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Kocaeli'de meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte bazı yerler su altında kaldı, araçlar geçişlerde zorluk çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek su tahliyesi gerçekleştirdi.
Kocaeli'de sağanak etkili oldu... Caddeler sular altında kaldı
KOCAELİ - Kocaeli'de meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte bazı yerler su altında kaldı, araçlar geçişlerde zorluk çekti.
Kocaeli'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarının ardından beklenen yağmur saat 04.00'te başladı. Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından zaman zaman yağmur etkili olmaya başladı. Yolar sabaha karşı su altında kalırken araçlar geçişte zorlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek su tahliyesi gerçekleştirdi.