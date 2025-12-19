Haberler

Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus yapımı 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının keşfedildiğini duyurdu. Olay, sabah saatlerinde bir çiftçinin havada gördüğü cismin düşmesiyle ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli "Orlan-10" tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeli, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ağaçlık alanda bulunan İHA'yı gören İsmail Bayhan, 17 Aralık sabah saatlerinde tarlaya giderken havada bir cisim gördüğünü söyledi.

Kısa süre sonra cismin ağaçların üzerine düştüğünü belirten Bayhan, düştüğü yere doğru baktığında herhangi bir şey göremediğini, bunun üzerine yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Bugün cuma namazında konudan muhtara bahsettiğini anlatan Bayhan, bunun üzerine beraber bölgeye gidip İHA'yı bulduklarını ifade etti.

Mahalle muhtarı Muharrem Kaymaz da Bayhan'ın olayı anlatması üzerine durumu yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin inceleme başlattığını belirten Kaymaz, İHA'nın üzerinde herhangi bir mermi veya mühimmat görmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title