Kocaeli'de keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA bulundu

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Rus menşeli "Orlan-10" tipi olduğu değerlendirilen keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracının (İHA) bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre Rus menşeli, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ağaçlık alanda bulunan İHA'yı gören İsmail Bayhan, 17 Aralık sabah saatlerinde tarlaya giderken havada bir cisim gördüğünü söyledi.

Kısa süre sonra cismin ağaçların üzerine düştüğünü belirten Bayhan, düştüğü yere doğru baktığında herhangi bir şey göremediğini, bunun üzerine yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Bugün cuma namazında konudan muhtara bahsettiğini anlatan Bayhan, bunun üzerine beraber bölgeye gidip İHA'yı bulduklarını ifade etti.

Mahalle muhtarı Muharrem Kaymaz da Bayhan'ın olayı anlatması üzerine durumu yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin inceleme başlattığını belirten Kaymaz, İHA'nın üzerinde herhangi bir mermi veya mühimmat görmediğini dile getirdi.