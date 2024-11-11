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Kocaeli'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Kocaeli'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız 248 tabanca, 8 kilogram uyuşturucu madde ve suç gelirleri ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil ve 1 tankerde yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara takılı şarjörler ile 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kartepe ilçesinde geçtiğimiz 8 Kasım Cuma günü 2 otomobil ve 1 tankerde arama yapıldı. Yapılan aramada 248 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı halde 248 adet şarjör, 8 kilogram skunk isimli uyuşturucu madde ile suç geliri olduğu değerlendirilen 13 bin 100 Dolar ve 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/Başiskele(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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