Kocaeli'de Ruhsatsız 18 Silah Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ev ve iş yerinde ruhsatsız 18 silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Derince ilçesinde bir iş yeri ile evde yapılan aramada ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeği, 28 tabanca üst kapağı, 26 tabanca gövdesi, 20 numaratör aparatı, 105 şarjör, 8 tabanca namlusu, 3 namlu açma aparatı, 3 tabanca kabzası, 247 tabanca fişeği, 93 av tüfeği fişeği, 60 kurusıkı tabanca fişeği, 165 fişek ateşleme kapsülü, 2 kama ile muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.