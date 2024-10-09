Kocaeli'de Restoranda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve restoranda büyük hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki bir restoranın mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, restoranın diğer kısımlarına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında restoran kullanılamaz hale geldi.