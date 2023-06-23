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Kocaeli'de resmi belgede sahtecilik operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de resmi belgede sahtecilik operasyonu: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çayırova Tapu Müdürlüğünde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarına yönelik soruşturma kapsamında dün Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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