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Kocaeli'de Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 17 Gözaltı

Kocaeli'de Resmi Belgede Sahtecilik Operasyonu: 17 Gözaltı

Güncel Haberler

Kocaeli merkezli 4 ilde, 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kocaeli merkezli 4 ilde, "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik soruşturma kapsamında ekipler, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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