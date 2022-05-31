Raydan çıkan tramvay karşıdan gelen tramvaya çarptı - Haberler

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Raydan çıkan tramvay karşıdan gelen tramvaya çarptı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Otogar-Plajyolu seferini yapan tramvay, Sekapark durağına yaklaştığı sırada raydan çıkarak karşı yönde ilerleyen tramvaya yandan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle Doğukışla-Tren Garı durakları arasındaki tramvay seferleri durduruldu. Güzergahtaki yolcular ise otobüsle taşınıyor.

Ekiplerin travmay seferlerinin yeniden başlatılması için çalışması sürüyor.

Raydan çıkan tramvayın diğer yöndeki tramvaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

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