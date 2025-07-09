Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Vurulan Yasin Örçen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Başiskele ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz'da yaşanan olayda Yasin Örçen (39), B.K. isimli kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Örçen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada jandarma tarafından gözaltına alınan B.K'nin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.