Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan bir şahıs, yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu polis tarafından ikna edilerek silahıyla birlikte teslim oldu.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan Ali Ç. (24), yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu ikna edilerek silahıyla birlikte teslim oldu.

Olay, 00.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.'yi sokak üzerinde elinde pompalı tüfek ile görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen Ali Ç.'nin silahını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

MÜZAKERE 4 SAAT SÜRDÜ

Cadde üzerinde ve ara sokaklarda ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin gelmesinin ardından Ali Ç., evinin bulunduğu binanın önünde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ardından Ali Ç. silahını bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedbir amaçlı kontrol edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başiskele Kocaeli Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

 Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı

Bakmadan Geçme

Limon FC elendi mi? Limon FC turnuvaya veda etti mi? Ankara okullar tatil mi 7 Haziran? Merve elendi mi? Survivor Merve adaya veda etti mi? ÖSYM sınavında biri ölürse ne olur? Sınıftakiler tam puan mı alır? 7 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 7 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ankara selde ölen var mı, yarın sel devam edecek mi? 7 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 7 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title