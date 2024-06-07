Kocaeli'de Pompalı Tüfekle Sokağa Çıkan Şahıs İkna Edilerek Teslim Oldu

Olay, 00.00 sıralarında Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.'yi sokak üzerinde elinde pompalı tüfek ile görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çağrılarına rağmen Ali Ç.'nin silahını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

MÜZAKERE 4 SAAT SÜRDÜ

Cadde üzerinde ve ara sokaklarda ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin gelmesinin ardından Ali Ç., evinin bulunduğu binanın önünde bekledi. Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerin ardından Ali Ç. silahını bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedbir amaçlı kontrol edildi.