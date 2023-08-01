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Kocaeli'de Polisten Kaçan Şahıslardan 119 Kilo Uyuşturucu Çıktı

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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda polisten kaçan ve araçlarından 119 kilo uyuşturucu çıkan 5 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kocaeli'de Tem Otoyolu'nda polisten kaçan ve araçlarından 119 kilo uyuşturucu çıkan 5 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kocaeli'de dün meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde iki otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobiller, ekip otosuna da çarparak kaçmaya başladı. Şüpheliler ve polis arasında dakikalarca süren kovalamacanın ardından otomobillerden birinde bulunan 2 şahıs, aracı TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheli ve Hereke mevkiinde durdurulan diğer otomobildeki 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin M.B(20), F.C.(22), M.A.(23),R.T.(20) ve D.A.(18) olmak üzere toplamda 5 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere çıkarılmak üzere Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TEM Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

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