Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 35 BMV 53 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.

Aşırı sürat yapan E.Y, aracıyla Şehit Rafet Karacan Bulvarı Kandıra kavşağı mevkisinde kaldırıma çıkarak trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, gözaltına alındı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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