Kocaeli'de polise ateş eden 2 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polise ateş eden 2 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polise ateş eden 2 kişi gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde iddiaya göre belinde silah bulunan B.S. ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, polisi görünce kaçmaya başladı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak biri yaya, diğeri ise otomobille kaçmaya çalışan zanlılar polislere ateş açtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis zanlıları yakaladı.

Zanlılar gözaltına alındı.