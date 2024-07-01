Kocaeli'de polis tarafından açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki kişi açılan ateş sonucu yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki kişi açılan ateş sonucu yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
D-100 kara yolunda 41 ANJ 336 plakalı otomobilin sürücüsü, Körfez geçişinde uygulama yapan emniyet ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Derince'ye kadar yaşanan kovalamaca sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu otomobilin arka koltuğunda bulunan Y.E.A. (28) yaralandı.
Y.E.A'nın yaralandığını gören sürücü, aracıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Yaralı burada tedavi altına alınırken, sürücü ile otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.