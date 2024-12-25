Kocaeli'de Polis Taklidiyle Dolandırıcılık Yapıp Yakalanan 6 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.