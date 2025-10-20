Kocaeli'de Polis Otosu Gençte Çarptı: 17 Yaşındaki Kadir Miraç Göker Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Kadir Miraç Göker'in (17) yolun karşısına geçerken sivil polis otosunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 28 Eylül'de akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sivil polis otosu, 2 arkadaşıyla birlikte gittiği sinemadan evine döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker'e çarptı. Kazada yaralanan Göker, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Göker'e çarparak ölümüne sebep olan polis otosunun sürücüsü polis memuru, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Göker'in cenazesi, 29 Eylül'de ilçenin Hacı Osman Mahallesi'nde Teoman Bekiroğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.