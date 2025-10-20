Haberler

Kocaeli'de Polis Otosu Gençte Çarptı: 17 Yaşındaki Kadir Miraç Göker Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Polis Otosu Gençte Çarptı: 17 Yaşındaki Kadir Miraç Göker Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sivil polis otosunun çarpması sonucu 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker yaşamını yitirdi. Kazanın anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Kadir Miraç Göker'in (17) yolun karşısına geçerken sivil polis otosunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 28 Eylül'de akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sivil polis otosu, 2 arkadaşıyla birlikte gittiği sinemadan evine döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker'e çarptı. Kazada yaralanan Göker, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Göker'e çarparak ölümüne sebep olan polis otosunun sürücüsü polis memuru, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Göker'in cenazesi, 29 Eylül'de ilçenin Hacı Osman Mahallesi'nde Teoman Bekiroğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.