Kocaeli'de Polis Memuruna Ateş Açan Sürücü Hastanede Ziyaret Edildi

Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna ateş açarak kolundan yaralamıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği 34 MHD 48 plakalı BMW marka lüks otomobili takibe aldı. Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından sıkıştırılan otomobil durduruldu. Otomobilden inen iki şüpheliden, kadın olan kaçarken diğeri ise polise ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunun koluna isabet ettiği polis memuru Caner Bircan yaralandı. Polis ekipleri karşı ateş açarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Kovalamaca neticesinde kaçan kadın şüpheli de yakalandı. Yaralanan polis memuru ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yaralanan polis memuru Caner Bircan'ı hastanede ziyaret etti. Polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Karaduman, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - KOCAELİ