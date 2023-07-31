Kocaeli'de Polis Kovalamacası: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan bir şüpheli, aracı TEM Otoyolu'nda terk ederek ormanlık arazide kayıplara karıştı. Polis ekipleri, araç içerisinde çantalara doldurulmuş halde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 AY 0319 plakalı otomobili takip etmeye başladı. Araç, ekiplerin dur ihtarına uymadı. Kovalamaca başladı. İzmit'te başlayan kovalamaca, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti. Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi'ni yaklaşık 100 metre geçen otomobil sürücüsü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakarak, bariyerlerin üzerinden ormanlık alana atladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ormanlık alanda izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı incelemede, aracın arka koltuk ve bagaj kısımlarında çok sayıda çanta içerisine doldurulmuş halde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Araç incelenmek üzere güvenli bir noktaya çekilirken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Araçta ele geçirilen maddenin miktarı ve cinsinin ise yapılacak inceleme sonrasında belirleneceği öğrenildi. (DHA)