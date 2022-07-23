Son dakika haberi: Polis aracının karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı Son dakika habere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı. Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında seyreden PLÖ MS 999 yabancı plakalı otomobil, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan polis aracına çarptı. Polis aracı ışıkta bekleyen 41 T 275 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA / Sefa Tetik - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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