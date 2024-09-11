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Kocaeli'de polis aracına çarparak kaçan şüpheliler Başakşehir'de yakalandı

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Kocaeli'de polis aracına çarparak kaçan 3 şüpheli, Başakşehir'de yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu ve olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı belirtildi.

KOCAELİ'nde polis aracına çarparak kaçan şüpheliler Başakşehir'de yakalandı. 'Kasten Yaralama', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' gibi suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alınırken yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nde polis aracına çarpan şüpheliler İstanbul istikametine kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine 34 KOM 008 plakalı beyaz araç plaka tanıma sisteminden takibe alındı. Polis ekiplerinin Başakşehir, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesinde tespit ettiği şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Defalarca yapılan 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, takviye olarak gelen ekiplerin yolu kapatması üzerine iki araca çarparak durdu. Polis'in lastiklerine ateş ettiği araçtan inen 3 şüpheli farklı yönlere koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına A.N., A.F.G. ve S.N.D. isimli şüphelilerin 'Kasten Yaralama', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' gibi suçlardan suç kayıtları olduğu, S.N.D. isimli şahsın ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaşanan kovalamaca ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Başakşehir Kocaeli Güncel Polis

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