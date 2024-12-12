Kocaeli'de Plastik İmalathanesinde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı fırında hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak'ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında yangın çıktı.
Çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.