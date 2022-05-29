Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pelitli Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.